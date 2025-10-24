Ярослав Підгірний із села Джурин з Чортківщини боронив Україну разом з братом. На жаль, страшна війна забрала життя Ярослава. Молодий захисник загинув на Харківщині. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття мамі, яка вже ніколи не обійме сина…

«Чергова болюча звістка з фронту. Ще один мужній захисник поповнив лави небесного війська. На вівтар української незалежності героїчно покладено ще одне молоде життя.

17 жовтня 2025 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, в районі населеного пункту Волохівка Чугуївського району Харківської області, під час виконання бойового завдання з недопущення просування противника, внаслідок атаки ворожих FPV-дронів загинув житель села Джурин, водій мінометного взводу, старший солдат ПІДГІРНИЙ Ярослав Степанович (03.05.1995 р. н.).

Висловлюємо щирі співчуття матері, братові, який зараз несе військову службу, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Про дату зустрічі та чин похорону Героя повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні Білобожницької громади.

