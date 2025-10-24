Тернопільські поліцейські затримали водія, який збив жінку та втік з місця ДТП. Виявилося, чоловік був позбавлений прав кермування та ще й сів за кермо напідпитку.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Автопригода сталася 23 жовтня в селі Влащинці Лановецької територіальної громади.

Про травмовану жінку 1957 року народження на спецлінію “102” повідомили працівники однієї з клінік Кременецького району. Потерпілу серед дня, близько 12:00, збив водій автомобіля ВАЗ-2101 і залишив місце події.

Поліцейські встановили особу втікача. Це — 37-річний житель району.

Під час перевірки стало відомо, що чоловіка у 2024 році позбавили прав керування транспортними засобами на 5 років.

“Це фігуранта не зупинило і він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, збив жінку та втік, залишивши її у небезпеці”, — розповіли у поліції.

Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові чоловіка було 2.0 проміле алкоголю.

Порушника співробітники поліції затримали. Йому інкримінують частину 1 статті 286-1 та статтю 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

