Благодійний проект «Людина року – Меценат року» на Тернопільщині та за її межами діє ось уже впродовж 14 років. Головною метою, як зазначає автор цієї ідеї та координатор проекту Сергій Бачинський, є допомога важкохворим дітям, насамперед, з онкологічними захворюваннями та вадами серця. Від початку задуму цієї благодійної ініціативи допомога є адресною – конкретній дитині на лікування чи реабілітацію.

Власне, недавно за круглим столом вкотре зібралися підприємці, меценати, духовенство, медики, психологи, журналісти. Сергій Бачинський представив підсумки чергової благодійної програми «Віримо, надіємось, любимо», під час якої, у рамках проекту, збирали кошти для хворих діток. До речі, це вже третя в цьому році подібна зустріч.

Захід благословив отець Григорій із Свято-Троїцького духовного центру. Він подякував Сергію Бачинському за його небайдужість до долі родин, у яких є важкохворі діти. А також тим людям, котрі проявляють милосердя.

Координатор проекту Сергій Бачинський теж щиро подякував усім, хто долучається до благородної справи. У час війни, коли люди ще й фінансово підтримують українську армію, це особливо цінно та зворушливо.

«За весь час існування проекту «Людина року – Меценат року» вдалося об’єднати більше двохсот благодійників. Ними стали керівники підприємств, установ, фермерських господарств, підприємці, представники благодійних фондів. Співорганізаторами проекту цьогоріч виступили Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та Свято-Троїцький духовний центр Тернополя.

На нинішній день понад 60 сімей, де є важкохворі малюки, отримали підтримку та допомогу коштами. А найголовніше, батьки повірили, що вони – не самі наодинці з бідою. Тому разом з меценатами будемо і надалі робити все можливе для полегшення дитячого болю та порятунку життя малюків», – каже Сергій Бачинський.

Цього разу у рамках програми «Віримо, надіємось, любимо» вдалося зібрати 345 тисяч гривень. Їх уже розподілили між родинами: Ангеліни Андрійчук, Марти Сагайдак, Михайла Луцика. Ці дітки щохвилини, наперекір важким хворобам, тримаються за життя, за тоненьку ниточку надії. Про це розповіла мама онкохворої Ангелінки Андрійчук пані Людмила. Її донечка уже втратила ногу, прийняла понад двадцять хіміотерапій. Після оперативних втручань дівчинка зараз проходить реабілітацію. Їхня сім’я, як і багато інших, де є важкохворі діти, потребують грошей, медикаментів, засобів гігієни.

Частково кошти також передали на потреби Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики цього закладу рятують життя та повертають здоров’я і місцевим малятам, і маленьким пацієнтам з числа внутрішньо переміщених осіб.

«Ми маємо страшну війну і, повторюся, більшість грошей суспільство спрямовує на допомогу ЗСУ, нашим захисникам, пораненим воїнам, людям, які залишились через ворога без рідної домівки. Але коштів та підтримки потребують і ряд благодійних напрямків, як, наприклад, наш проект. Діти – це наше майбутнє, чиясь надія. І дуже боляче, коли рветься остання соломинка. Тому дякуємо усім, хто розуміє це, – зауважує Сергій Бачинський. – Щиро тішимося, коли до наших благодійних програм долучаються нові меценати для посильної допомоги хворим дітям».

Власне, на зустріч вперше завітав директор ТОВ «Фабрика матраців «ВЕНТО» Андрій Мацек з Теребовлі. Зізнався, як ветеран війни, і сам раніше допомагав побратимам. А тепер з дружиною підтримують і хворих малюків. Їхнія сім’я виховує п’ятеро дітей. Тож розуміють, як болить серце кожної мами чи тата за свою кровинку.

Завжди долучаються до збору коштів ТОВ «Авакс Проф» (Наталія Грохола), «Лак-Жак» (Валентин Стружак),ТОВ «Октава Пласт» (Олег Галак), ТОВ «Тервікнопласт» (Сергій Захарчишин), ПП «Матла» (Андрій Матла), ПП «Прогрес Агро» (Ігор Околович), меблева фабрика «Rizo Meble» (Михайло Ріжок), ФГ «Зарваниця Агро» (Надія Луців), СФГ «Вікторія-3» (Олександр Гриців), ПСП А/Ф «Горинь» (Осип Гасюк), ТОВ «Продлюкс плюс» Петро Ландяк та багато-багато інших підприємців, аграріїв краю, керівників різних установ. Відтак, представники благодійного проекту «Людина року – меценат року» та Український меценатський центр «Благодар» висловлюють їм усім щиру вдячність.

Інформаційним партнером проекту з перших днів його діяльності є видання «Наш ДЕНЬ», nday.te.ua. Ви теж, дорогі читачі, можете допомогти своїм милосердям врятувати життя або повернути здоров’я важкохворій дитині. Адже маленькі дії завжди важливіші за великі наміри. А коли найбільше темряви, саме тоді світло людських вчинків найбільш цінне.

Трішки історії. Про благодійний проект «Людина року – Меценат року»

У 2011 році сім’ю Сергія Бачинського спіткала особиста трагедія. У нього народився важкохворий син. Довгі місяці, роки боротьби за здоров’я та життя Адамчика, безсонні ночі, віра і сподівання на диво… Власне тоді, як зізнався якось Сергій, і виникла ідея створити цей публічний благодійний проект. Щоб сім’ї, де є важкохворі діти, не відчували себе покинутими, без надії, а часто і без фінансової допомоги на лікування малечі. Адже медична допомога таким дітям є дороговартісною, часто недоступною через брак у родинах коштів.

На жаль, Адамчик, син Сергія, уже серед небесних ангеликів. А його тато, у цей непростий час, і далі згуртовує довкіл проекту, а також Українського меценатського центру «Благодар», небайдужих людей. Тих, хто готовий поділитися теплом серця і коштами для допомоги важкохворим дітям з онкологією та вадами серця.

Тож, як хтось мудро підмітив, не стримуймо добра потребуючому, коли рука твоя в силі зробити його.

Зіна КУШНІРУК, редакторка видання «Наш ДЕНЬ».

