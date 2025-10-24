Від початку цього року тернопільські поліцейські задокументували 47 фактів булінгу в школах області.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За усіма випадками складено адміністративні протоколи за ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“За вчинення булінгу адміністративну відповідальність несуть особи з 16 років. До цього віку за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Проте, якщо правопорушника визнають винним і факт булінгу буде підтверджено, дитина буде поставлена на профілактичний облік у поліції, незалежно від її віку”, — зазначили правоохоронці.

Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або призначити виправні роботи.

На профілактичному обліку поліції Тернопільщини перебувають 18 дітей за вчинення булінгу.

Ювенальні поліцейські регулярно проводять профілактичні заходи в школах, допомагаючи дітям, педагогам та батькам виявляти прояви булінгу та насильства. Вони навчають учнів, як правильно реагувати в таких ситуаціях і як уникати агресії з боку однокласників.

Якщо ви маєте інформацію про випадки булінгу щодо дітей чи вчинення насильства над ними, повідомляйте про це працівникам поліції або звертайтеся на спецлінію 102.

