Ще 17 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли ще 17 захисникам України, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави.
Це рішення ухвалили під час 52-ї сесії Тернопільської міської ради, інформує пресслужба ТМР.
Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно отримали:
- БАРАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович, солдат;
- БУГАЙ Михайло Анатолійович, солдат;
- БРОСЛАВСЬКИЙ Володимир Любомирович, старший лейтенант;
- ДМИТРІЄВ Кирил Юрійович, солдат;
- КОЗУБ Арсен Ярославович, матрос;
- ІВАНЦІВ Петро Михайлович, старший солдат;
- КРИНИЦЬКИЙ Петро Миколайович, солдат;
- МЕЛЬНИК Валентин Вікторович, сержант;
- ОРЛОВСЬКИЙ Микола Васильович, солдат;
- ПАВЛЮК Андрій Миколайович, солдат;
- ПРЕЙЗНАР Руслан Станіславович, солдат;
- ПРОКОПОВИЧ Ігор Зіновійович, солдат;
- РАДКОВСЬКИЙ Юрій Володимирович, солдат;
- РВАЧОВ Михайло Ігорович, солдат;
- РУЗУДЖЕНК Рауф Ардашир Огли, сержант;
- СТРУННІКОВ Денис Олександрович, солдат;
- ЧЕРКАШИН Олег Ілліч, солдат.