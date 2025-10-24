Прокурори вимагають у суді укласти охоронні договори щодо двох пам’яток Тернопільщини — «Стара ратуша XIX ст.» і «В’їзна брама маєтку Баворовських».

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури звернулись з позовом до суду в інтересах держави до Чортківської міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини – частини пам’ятки архітектури місцевого значення – «Стара ратуша ХІХ ст», що по вул. Ринок, 20.

Йдеться про частину нежилого приміщення, приміщення критого ринку, загальною площею 33,6 кв.м у місті Чортків.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури звернулись з позовом в інтересах держави до відділу культури Великоберезовицької селищної ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини- «В’їзна брама маєтку Баворовських». Це пам’ятка архітектури місцевого значення І пол. XIX століття), що розташована на території Великоберезовицької селищної ради в селі Острів.

Істотною умовою таких договорів є забезпечення збереження пам’яток та підтримання їх в належному стані.

Укладення охоронних договорів є важливим для запобігання руйнування та знищення пам’яток, втрати їх як цінного джерела історії

Ухвалами Тернопільського окружного адміністративно суду відкрито провадження у справах.

Подобається це: Подобається Завантаження…