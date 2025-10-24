Бездиханне тіло чоловіка о третій годині ночі 23 жовтня біля п’ятиповерхового будинку на вулиці Тарнавського виявили працівники комунального підприємства. Вони викликали екстрені служби.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – тернополянин 1959 року народження. Чоловік у квартирі, яка розміщена на п’ятому поверсі, проживав сам, мав проблеми зі здоров’ям та координацією руху.

Експерти, які оглядали тіло, кажуть, що тілесні ушкодження притаманні падінню з висоти. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Подобається це: Подобається Завантаження…