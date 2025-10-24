У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ відбулася презентація нових надходжень навчальної літератури для студентів спеціальності «Екологія», яку провела завідувачка читального залу для студентів Ірина Любезна. Захід став важливою складовою освітнього процесу, спрямованого на поглиблення професійних знань і розвиток екологічного мислення.

До уваги студентів були представлені сучасні підручники, посібники та наукові видання, що охоплюють ключові напрями екологічної науки – від сталого природокористування та екологічного моніторингу до управління довкіллям і екологічної безпеки. Присутні мали змогу ознайомитися зі змістом нових джерел, отримати рекомендації щодо їх використання в навчанні та дослідженнях, а також обговорити актуальні теми, що формують професійні компетентності еколога.

Бібліотека виступає не лише інформаційним центром, а й простором формування екологічної відповідальності, критичного мислення та наукової культури. Презентація стала ще одним кроком до усвідомленого професійного зростання майбутніх фахівців, які покликані захищати довкілля та творити сталий розвиток.

Подібні виставки нових надходжень навчальної літератури регулярно організовуються для студентів усіх спеціальностей. Бібліотека запрошує здобувачів освіти економічного, юридичного, гуманітарного, аграрного та інших напрямів ознайомлюватися з актуальними джерелами, використовувати їх у навчанні та дослідженнях, а також долучатися до тематичних презентацій і обговорень.

Подобається це: Подобається Завантаження…