Співробітники Борщівського відділення поліції розшукують безвісти зниклого жителя села Бурдяківці – Мамчура Михайла Григоровича, 1960 року народження.

Чоловік близько 17 год. 16 червня вийшов з дому та назад не повернувся.

Зростом близько 180 см, повної статури. Має шрам подовгастої форми на правій скроні.

Був одягнений у темно-синій бушлат зі світловідбивними елементами на грудях і спині, чорну шапку, сірі спортивні штани, сині гумові тапочки, синій светр, сіру футболку.

Чоловік має проблеми зі здоров’ям.

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти встановити його місцезнаходження, просимо повідомити працівників поліції за номером (068) 096-58-18 (Борщівське відділення поліції) або на спецлінію 102.