У житті оператора БплА Артура Степаненка було лише 36-е літо. Молодий воїн загинув на Донеччині, де вже стільки цвіту українського полягло. Вічна пам’ять тобі, Артуре! Легких небесних хмарин!

«Повідомляємо вам, що в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 червня 2026 року поблизу н. п. Клинове, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, оператор безпілотних літальних апаратів 1 інженерно-саперного відділення, солдат СТЕПАНЕНКО Артур Григорович, 1990 року народження.

У суботу, 20 червня 2026 року о 11:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя: 12:00 год. чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього. Після того прямуємо до Майдану Волі, де відбудеться віддання військових почестей та прощання. Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Симона Петлюри), де прочитається Євангеліє. Поховання Героя відбудеться на кладовищі у селі Великі Млинівці.

20.06.26 року оголошено День жалоби.

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Артура! Вічна пам’ять захиснику України!» – йдеться в повідомленні міського голови Кременця Андрія Смаглюка.