У місті Люблін (Польща) завершився Чемпіонат світу U21 з баскетболу серед спортсменів з порушенням слуху, на якому жіноча збірна України здобула золоті нагороди світової першості.

У фінальному матчі українки впевнено переграли збірну США та стали чемпіонками світу з рахунком 75:48.

У складі національної збірної України чемпіонський титул виборола студентка факультету комп’ютерних інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету Анастасія Костоглод (група КН-41).

На шляху до золотих медалей українська команда продемонструвала стовідсотковий результат, здобувши перемоги в усіх матчах турніру:

Україна – Австрія — 133:28;

Україна – Кенія — 110:22;

Україна – Польща — 112:40;

Україна – США — 55:51;

Україна – Австралія — 86:40 (півфінал);

Україна – США — 75:48 (фінал).

Протягом усього чемпіонату українські баскетболістки демонстрували високий рівень майстерності, згуртованість, характер і справжню волю до перемоги, не залишивши суперницям жодного шансу.

Анастасія Костоглод також отримала відзнаку кращої розігруючої команди.

У навчальному закладі пишаються Анастасією Костоглод, яка у складі національної збірної гідно представляє Україну та Західноукраїнський національний університет на міжнародній арені.