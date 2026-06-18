Студентка ЗУНУ – чемпіонка світу з баскетболу
У місті Люблін (Польща) завершився Чемпіонат світу U21 з баскетболу серед спортсменів з порушенням слуху, на якому жіноча збірна України здобула золоті нагороди світової першості.
У фінальному матчі українки впевнено переграли збірну США та стали чемпіонками світу з рахунком 75:48.
У складі національної збірної України чемпіонський титул виборола студентка факультету комп’ютерних інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету Анастасія Костоглод (група КН-41).
На шляху до золотих медалей українська команда продемонструвала стовідсотковий результат, здобувши перемоги в усіх матчах турніру:
Україна – Австрія — 133:28;
Україна – Кенія — 110:22;
Україна – Польща — 112:40;
Україна – США — 55:51;
Україна – Австралія — 86:40 (півфінал);
Україна – США — 75:48 (фінал).
Протягом усього чемпіонату українські баскетболістки демонстрували високий рівень майстерності, згуртованість, характер і справжню волю до перемоги, не залишивши суперницям жодного шансу.
Анастасія Костоглод також отримала відзнаку кращої розігруючої команди.
У навчальному закладі пишаються Анастасією Костоглод, яка у складі національної збірної гідно представляє Україну та Західноукраїнський національний університет на міжнародній арені.