За п’ять тисяч доларів США жителька Тернопільщини намагалася оформити для свого сина документи, які б дозволили отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за межі України. Незаконну схему викрили слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з оперативниками міграційної поліції та прикордонниками Львівщини.



Фігурантці інкримінують частину 1 статті 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) та частину 1 статті 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка, аби вивезти за кордон сина призовного віку, звернулася до директора одного з медичних закладів. Вона просила останнього допомогти оформити документи, які б стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації та подальшого перетину державного кордону.



Посадовець запропонував виготовити фіктивні висновки лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду на її ім’я. За свої послуги він просив 5000 доларів США.



Слідчі поліції встановили, що директор медзакладу оформив неправдиві документи про нібито наявні у жінки порушення здоров’я та потребу в постійному догляді. Отримавши підроблені висновки, фігурантка передала йому обумовлену суму неправомірної вигоди.



Надалі на підставі цих документів її синові оформили відстрочку від призову під час мобілізації. Однак реалізувати задум до кінця не вдалося – під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску “Львів” чоловіку відмовили у перетині державного кордону.



В обласній поліції нагадують: у квітні цього року правоохоронці повідомили про підозру директору медичного закладу за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, він організував схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від мобілізації та виїзду чоловіків за кордон. Вартість одного такого пакета документів становила 5000 доларів США, а скористалися схемою понад десять осіб.



Досудове розслідування триває.





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