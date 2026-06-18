В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони. До процесу також долучилися Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йдеться у повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи для встановлення особи кожного загиблого. Після цього відбудеться офіційна ідентифікація репатрійованих тіл.

“Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста”, – зазначили у Координаційному штабі.

Окрему подяку також висловили військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ. Вони організовують передачу тіл представникам правоохоронних органів системи МВС та фахівцям судово-медичної експертизи системи МОЗ.