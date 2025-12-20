21 грудня в області – хмарно. Місцями невеликі дощі. Туман. Вночі та вранці слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 0-5 градусів тепла.

У Тернополі – хмарно. Вночі можливий дощ зі снігом. Вранці він стихне і більше опади не розпочнуться. Туман. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 1-3 градуси тепла.

«У неділю, 21 грудня, на Тернопільщині прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

У зв’язку з цим рекомендуємо водіям знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та користуватися протитуманними фарами. Пішоходам слід бути уважними поблизу проїжджої частини та враховувати обмежену видимість.

Просимо громадян зважати на прогноз погоди та дотримуватися правил безпеки», – наголошують в обласній ДСНС.

