Ще один крок до створення комфортних та зручних умов для жителів Чортківської громади. У Дія Центрі Чортківської міськради розпочато роботу в програмно-апаратному комплексі для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.

Тут надаватимуть наступні послуги:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

обмін посвідчення водія без складання іспитів;

видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду закордон;

виготовлення та прикріплення індивідуального номерного знаку транспортного засобу.

Дані послуги доступні не тільки для жителів громади, а й для всіх громадян України, незалежно від місця їх реєстрації чи проживання.

Відкриття транспортної станції дозволить значно зекономити час та кошти жителів, адже тепер вони зможуть отримувати необхідні документи без необхідності поїздок до інших міст, а також зменшить навантаження на сусідні громади.

У ЦНАПі впроваджено сервіс «Електронна черга», зробити попередній запис до адміністратора можна безпосередньо на місці.

Охочі отримати вищезазначені послуги чи відповідні консультації працівників Центру, можуть звертатися за адресою: м.Чортків, вул. Шевченка, 21. Телефон: +380671598546.

