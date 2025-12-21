Імпортні операції залишаються важливим чинником економічного розвитку Тернопільщини, а Тернопільська митниця забезпечує їх безперебійне та оперативне оформлення.

За одинадцять місяців цього року працівниками митниці оформлено 29 356 імпортних декларацій, виділивши на кожну близько однієї години робочого часу. Загальна вага ввезених товарів склала 281 тисяча тонн, а їх вартість перевищила 1 млрд доларів США.

Поставки здійснювалися з багатьох країн світу. Лідером за обсягами імпорту стала Польща (21%), далі – Китай (20%) та Німеччина (12%). Також значні обсяги товарів надійшли з Італії (5%) та Литви (4%).

Найбільшу частку в товарній структурі імпорту займає сільськогосподарська техніка, зокрема трактори (8%). Серед інших популярних позицій – легкові автомобілі (6%), полімери етилену у первинних формах (5%), плоский прокат із заліза або нелегованої сталі (5%), а також засоби захисту рослин.

