За підсумками сезону 2025 року в готельно-діловому комплексі «Ватра» відбулась урочиста церемонія нагородження, у якій взяли участь команди-призери чемпіонату Тернопільської області та ветеранських змагань.

Найкращі футбольні команди та кращих гравців привітав голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Тарас Юрик зазначив, що черговий футбольний рік довелося провести в умовах повномасштабної війни. Для всіх він був не простим, однак завдяки українським захисникам у Тернопільській області вдалося організувати і на належному рівні завершити футбольний сезон.

«Всіх цих футбольних подій могло б і не бути, якби не військовослужбовці різних родів військ. Саме завдяки Силам оборони України стало можливим проведення футбольного року на теренах нашої області. Українці – сильна і мужня нація, а тому віримо, що попереду нас чекає велика і головна Перемога над ворогом. Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Тарас Юрик.

Очільник тернопільського футболу подякував за футбольний рік гравцям, тренерам, керівникам команд, головам громад, спонсорам, меценатам, вболівальникам та всім тим, хто долучився до проведення футбольних змагань на Тернопільщині.

Опісля Тарас Юрик при допомозі ведучого футбольного свята Сергія Фалендиша вручили футболістам, тренерам та керівництвам команд заслужені нагороди – медалі, грамоти, кубки та цінні подарунки.

Першими до нагородження були запрошені найкращі гравців ветеранського чемпіонату області, які отримали індивідуальні відзнаки, після чого були вручені командні нагороди.

Ветерани. Найкращі

Воротар – Володимир Горошко («Динамо»)

Захисник – Андрій Здибель («Бандерівець»)

Півзахисник – Тарас Стирчак (ФК «Плотича-Ветеран»)

Бомбардир – Володимир П’ятничко («СМ-Транс») – 13 м’ячів

Найстарший гравець – Степан Іваніцький (ФК «Теребовля»)

Кращий гравець року – Андрій Краснянський («Нічлава»)

Кращий гравець року – Євген Юнаков («Кобзар»)

Чемпіонат області серед ветеранів. 40+. Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 «СМ-Транс» Тернопіль 12 11 1 0 64:6 34 2 ФК «Плотича-Ветеран» 12 9 2 1 47:13 29 3 «Нічлава» Копичинці 12 8 1 3 34:21 25 4 «Кобзар» Гаї Шевченківські 12 4 2 6 18:31 14 5 «Динамо» Красівка 12 3 1 8 20:40 10 6 «Бандерівець» В. Березовиця 12 2 1 9 13:43 7 7 ФК «Теребовля» 12 1 0 11 11:53 3

Далі відбулося нагородження у різних номінаціях арбітрів та асистентів арбітрів Тернопільської області.

Відзнаки з рук голови АФТ Тараса Юрика та голови комітету арбітрів Бориса Трача отримали: Олег Когут, Іван Мандзюк, Михайло Брик, Денис Кіцкай, Ангеліна Островська, а також спостерігач арбітражу Олександр Григорович Найко.

Кульмінацієїю дійства стало нагородження кращих з кращих за підсумками чемпіонату Тернопільської області 2025 року.

Чемпіонат області. Найкращі

Воротар – Тарас Таращук (ФК «Збараж»)

Захисник – Андрій Трух (ФК «Борщів»)

Півзахисник – Станіслав Симчук («Галич»)

Бомбардир – Тарас Гром’як («Агрон») – 20 голів

Кращий тренер року – Сергій Богородіченко («Агрон»)

Кращий гравець року – Тарас Гром’як («Агрон»)

Чемпіонат області. «Чемпіонська» група. Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 «Агрон» В. Гаї 20 17 1 2 63:17 52* 2 ФК «Борщів» 20 17 1 2 54:15 52 3 «Галич» Збараж 20 11 2 7 35:14 35 4 «Медобори» Зелене 20 8 5 7 28:25 29 5 ФК «Збараж» 20 8 4 8 33:27 28 6 «Поділля» В. Березовиця 20 7 4 9 27:35 25 7 «Поділля» Васильківці 20 7 3 10 39:43 24 8 «Вікнини-ФАТ» Вікно 20 7 3 10 33:33 24

«Золотий» матч: ФК «Борщів» – «Агрон» (В. Гаї) – 0:1.

Чемпіонат області. Група «вибування». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда І В Н П М’ячі О 9 ФК «Нараїв» 18 9 1 8 26:22 28 10 «Збруч-Агробізнес» Підволочиськ 18 7 2 9 25:24 23 11 ФК «Трибухівці» 18 7 1 10 33:44 22 12 «Зелені леви» Почаїв 18 6 4 8 30:32 22 13 «Сокіл» В. Березовиця 18 5 4 9 28:31 19 14 ФК «Теребовля» 18 0 1 17 2:94 1

На завершення дійства всі його учасники вшанували та низько вклонилися нашим воїнам-захисникам, які боронячи Україну дають можливість дітям, молоді та ветеранам розвиватись та перемагати у спорті.

