Шість територіальних громад Тернопільщини отримали шкільні автобуси. Це – Борщівська, Великоберезовицька, Великодедеркальська, Золотниківська, Залозецька та Копичинецька.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки ОВА.

Нові автобуси обладнані підйомниками та спеціальними місцями для колісних крісел, що забезпечує безпечне та доступне перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

У 2025 році область отримала 38 автобусів – 31 спеціалізований та 7 звичайних, що дозволить майже 800 учням скоротити час доїзду до навчальних закладів.

На придбання автобусів з державного бюджету спрямовано близько 100 млн грн, додатково громади долучили 42 млн грн із місцевих бюджетів.

