У листопаді інфляція сповільнилася до 9,3% у річному вимірі, а споживчі ціни підвищилися на 0,4% порівняно із жовтнем. Хоча здорожчання зафіксовано у всіх областях України, масштаби зростання були нерівномірними.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У яких регіонах найбільше зросли ціни

Найбільше підвищилися ціни у Чернігівській та Полтавській областях – на 0,7% за місяць.

У Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях та в місті Києві споживчі ціни зросли на 0,6%.

Найнижчі темпи зростання цін (+0,1%) зафіксували у Сумській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Що подорожчало найбільше

Finance.ua вже писав, що у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 0,8%.

Найбільше здорожчали яйця (12,6%). Також зросла вартість овочів, сала, продуктів переробки зернових, риби та рибних продуктів, соняшникової олії, макаронів, кисломолочної продукції, сира, хлібу, яловичини, молока та масла – на 4,6-0,8%.

Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис – на 3,0−0,9%.

У Нацбанку очікують, що споживча інфляція і надалі знижуватиметься, проте помірнішими темпами, ніж у попередні періоди.

