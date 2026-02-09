Рятувальники закликають жителів області перевіряти справність обладнання і дотримуватися заходів безпеки

“8 лютого у селищі Великі Бірки Тернопільського району в приватному житловому будинку від отруєння чадним газом загинули дві жінки — 1945 та 1976 років народження. За попередніми даними, причиною трагедії стала негерметичність системи пічного опалення. Пожежі не виникло”, — розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Від початку 2026 року на Тернопільщині, зазначають у рятувальній службі, зафіксовано 8 випадків отруєння чадним газом. Унаслідок цих подій загинули 2 людини, а ще 14 осіб, з них 4 неповнолітніх, опинилися на лікарняних ліжках.

“Опалювальний період щороку приносить підвищені ризики, пов’язані з використанням пічного та газового опалення. Отруєння чадним газом залишається однією з найнебезпечніших загроз у побуті”, — нагадують в ДСНС Тернопільщини.

Чадний газ не має запаху, кольору чи смаку. Його накопичення в приміщенні часто відбувається непомітно, але може мати фатальні наслідки, зазначають рятувальники.

Необхідно регулярно перевіряти стан печей, димоходів і вентиляції. Не користуватися несправним опалювальним обладнанням. У разі найменших ознак несправності негайно звертатися до фахівців.