У яких тернопільських закладах можна зарядити ґаджети і погрітися під час відключень світла
У Тернополі понад 40 закладів громадського харчування долучилися до мережі пунктів незламності, повідомили у міській раді.
“У Тернополі мережа пунктів обігріву охоплює не лиш спеціально облаштовані стаціонарні міські пункти, а й численні заклади приватного сектору — кафе, ресторани та готелі, які долучилися до ініціативи та забезпечують мешканців необхідними умовами під час надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, за інформацією міськради, більше 40 закладів харчування та два заклади готельного бізнесу надають можливість тернополянам під час відключень електроенергії зігрітися, випити у них теплого чаю, зарядити телефони й ноутбуки, а також попрацювати, скориставшись інтернетом. Більшість закладів обладнані генераторами, що дозволяє працювати під час відключень електроенергії.
Нагадаємо, після чергового російського обстрілу в Тернополі й області тривають жорсткі графіки вимкнення електроенергії, світло є кілька годин на добу.
“Щиро дякуємо бізнесу, який у темні часи став точкою світла й підтримки для людей”, — зазначили в ТМР.
Також у міськраді надали перелік закладів харчування та готелів, де мешканці Тернополя можуть перечекати складний період у безпечному й комфортному просторі:
|Назва закладу
|Адреса закладу
|Режим роботи
|Можливості
|Ресторан швидкого обслуговування «Мак Дональдз»
|вул. Івана Мазепи, 30
|08:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- гаряча вода, питна вода
|Ресторан «Фляшка»
|бульв. Тараса Шевченка, 1
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Гуру Фуд»
|вул. Руська, 19
|10.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Барбареско»
|вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14
|09.00 год. – 22.00 год
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Три Миколи»
|вул. Торговиця, 1-А
|08.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Міракс»
|вул.15 Квітня, 28-В
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Піцерія «Біанко»
|бульв. Данила Галицького, 4
|10.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Піцерія «Папероні» (ТРЦ «Подоляни»)
|вул. Текстильна, 28ч
|10.00 год. – 22.00 год
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Стоун Стріт»
|вул. Руська, 18
|11:00 год. – 21:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом- випити гарячого чаю
|Ресторан «Ковчег»
|вул. Торговиця, 5-А
|12.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Сфера»
|вул. Білецька, 33-А
|10.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Автопорт»
|вул. Тараса Протасевича, 22
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Клуб Файного міста»
|бульв. Тараса Шевченка, 23
|11:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- питна вода, чай
|Бар «Файне місто»
|бульв. Тараса Шевченка, 23
|11:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- питна вода, чай
|Ресторан «Чентрале»
|вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 1
|08.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе (в приміщенні гіпермаркету «Епіцентр»)
|вул. Поліська, 7
|08.00 год. – 21.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Сапсан»
|вул. Білецька, 49-А
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Нео рум»
|вул. Максима Кривоноса, 2-Е
|11.00 год. – 22.00. год
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Дарк Блу»
|бульв. Пантелеймона Куліша, 7-А
|11.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Білий налив»
|вул. Валова, 3
|11:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Майдан»
|вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Старий млин»
|вул. Бродівська, 1-А
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Фламінго»
|вул. Збаразька, 1
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Преміальний клуб «Зе Рівер»
|вул. Чумацька, 14
|09:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Депо»
|вул. Богдана Хмельницького, 10-А
|12:00 год. – 22:00 год.
|– користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «М’ясо»
|бульв. Тараса Шевченка, 5
|12:00 год. – 22:00 год.
|– користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Чікен хот»
|вул. Миколи Пирогова, 2
|12:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Володар»
|вул. Сергія Короля, 57
|11.00год . – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кав’ярня «Карма кава»
|вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 13
|08.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Вогнем і ножем»
|просп. Злуки, 14-В
|10.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кав’ярня «Скаварідка»
|вул. Валова, 1
|08.00. год. – 21.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Стейк – хаус «Біф і піца»
|вул. Київська, 11-А, прим.114
|09.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Форум»
|вул. Над Яром, 2
|10.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Галич»
|вул. Лесі Українки, 18
|12:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе «Хука Хаб»
|вул. Старий Ринок, 3
|11.00 год. – 21.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кафе-піцерія «Маяк»
|вул. Івана Мазепи, 1
|09.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «56 Кабінет»
|вул. Михайла Грушевського, 1
|08.00. год. – 21.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Кав’ярня «Мешканці міста»
|просп. Злуки, 49
|09.00 год. – 22.00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Луніко»
|вул. Текстильна, 24-Г
|11:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Бар «Фламінго»
|вул. Київська, 10-Б
|10:00 год. – 22:00 год.
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Ресторан «Цісар»
|просп. Злуки, 13/1
|12.00 год. – 17.00 год
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Готель «Тернопіль»
|вул. Замкова, 14
|Цілодобово
|– зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю
|Готель «Галичина»
|вул. Чумацька, 1
|Цілодобово
|– зарядити телефон;- користуватись туалето;
– випити гарячого чаю