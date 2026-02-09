У Тернополі понад 40 закладів громадського харчування долучилися до мережі пунктів незламності, повідомили у міській раді.

“У Тернополі мережа пунктів обігріву охоплює не лиш спеціально облаштовані стаціонарні міські пункти, а й численні заклади приватного сектору — кафе, ресторани та готелі, які долучилися до ініціативи та забезпечують мешканців необхідними умовами під час надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за інформацією міськради, більше 40 закладів харчування та два заклади готельного бізнесу надають можливість тернополянам під час відключень електроенергії зігрітися, випити у них теплого чаю, зарядити телефони й ноутбуки, а також попрацювати, скориставшись інтернетом. Більшість закладів обладнані генераторами, що дозволяє працювати під час відключень електроенергії.

Нагадаємо, після чергового російського обстрілу в Тернополі й області тривають жорсткі графіки вимкнення електроенергії, світло є кілька годин на добу.

“Щиро дякуємо бізнесу, який у темні часи став точкою світла й підтримки для людей”, — зазначили в ТМР.

Також у міськраді надали перелік закладів харчування та готелів, де мешканці Тернополя можуть перечекати складний період у безпечному й комфортному просторі:

Назва закладу Адреса закладу Режим роботи Можливості Ресторан швидкого обслуговування «Мак Дональдз» вул. Івана Мазепи, 30 08:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- гаряча вода, питна вода Ресторан «Фляшка» бульв. Тараса Шевченка, 1 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Гуру Фуд» вул. Руська, 19 10.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Барбареско» вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14 09.00 год. – 22.00 год – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Три Миколи» вул. Торговиця, 1-А 08.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Міракс» вул.15 Квітня, 28-В 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Піцерія «Біанко» бульв. Данила Галицького, 4 10.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Піцерія «Папероні» (ТРЦ «Подоляни») вул. Текстильна, 28ч 10.00 год. – 22.00 год – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Стоун Стріт» вул. Руська, 18 11:00 год. – 21:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом- випити гарячого чаю Ресторан «Ковчег» вул. Торговиця, 5-А 12.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Сфера» вул. Білецька, 33-А 10.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Автопорт» вул. Тараса Протасевича, 22 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Клуб Файного міста» бульв. Тараса Шевченка, 23 11:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- питна вода, чай Бар «Файне місто» бульв. Тараса Шевченка, 23 11:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- питна вода, чай Ресторан «Чентрале» вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 1 08.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе (в приміщенні гіпермаркету «Епіцентр») вул. Поліська, 7 08.00 год. – 21.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Сапсан» вул. Білецька, 49-А 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Нео рум» вул. Максима Кривоноса, 2-Е 11.00 год. – 22.00. год – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Дарк Блу» бульв. Пантелеймона Куліша, 7-А 11.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Білий налив» вул. Валова, 3 11:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Майдан» вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Старий млин» вул. Бродівська, 1-А 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Фламінго» вул. Збаразька, 1 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Преміальний клуб «Зе Рівер» вул. Чумацька, 14 09:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Депо» вул. Богдана Хмельницького, 10-А 12:00 год. – 22:00 год. – користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «М’ясо» бульв. Тараса Шевченка, 5 12:00 год. – 22:00 год. – користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Чікен хот» вул. Миколи Пирогова, 2 12:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Володар» вул. Сергія Короля, 57 11.00год . – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кав’ярня «Карма кава» вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 13 08.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Вогнем і ножем» просп. Злуки, 14-В 10.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кав’ярня «Скаварідка» вул. Валова, 1 08.00. год. – 21.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Стейк – хаус «Біф і піца» вул. Київська, 11-А, прим.114 09.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Форум» вул. Над Яром, 2 10.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Галич» вул. Лесі Українки, 18 12:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе «Хука Хаб» вул. Старий Ринок, 3 11.00 год. – 21.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кафе-піцерія «Маяк» вул. Івана Мазепи, 1 09.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «56 Кабінет» вул. Михайла Грушевського, 1 08.00. год. – 21.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Кав’ярня «Мешканці міста» просп. Злуки, 49 09.00 год. – 22.00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Луніко» вул. Текстильна, 24-Г 11:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Бар «Фламінго» вул. Київська, 10-Б 10:00 год. – 22:00 год. – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Ресторан «Цісар» просп. Злуки, 13/1 12.00 год. – 17.00 год – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Готель «Тернопіль» вул. Замкова, 14 Цілодобово – зарядити телефон;- користуватись туалетом;- випити гарячого чаю Готель «Галичина» вул. Чумацька, 1 Цілодобово – зарядити телефон;- користуватись туалето;

