Такі дупла – «візитівка» охоронців наших лісів. Це – сліди діяльності жовни чорної (Dryocopus martius).

Дірки – незаперечний доказ того, що десь неподалік тримається жовна чорна, розповіли у природному заповіднику «Медобори».

Дуплотворча активність жовни чорної дуже значна. Іноді можна зустріти ряди отворів у змертвілій деревині. Цікаво, що вхід в дупло жовни має нестандартну овальну або прямокутну форму. Його розмір від 8 до 14 см, що значно більше, ніж у дуплах інших дятлів. Глибина дупла значна – 25–55 см, ширина – до 25 см.

Дупла цих птахів часто використовуються іншими тваринами, серед яких і кажани – одна з найвразливіших груп тварин.

Як справжній «вартовий» лісу птах не лише скорочує чисельність комах-шкідників, а й забезпечує житлом інших його мешканців.

Фото Арсена Капустинського.