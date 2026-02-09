Сумна звістка з фронту надійшла у селище Залізці. Внаслідок скиду з ворожого БпЛА на Донеччині загинув Ігор Сивак. Захисникові було лише 45 років. Світла і вічна пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що захищаючи волю та незалежність України, загинув житель селища Залізці – Сивак Ігор Володимирович, 5.03.1980 р. н.

19 січня 2026 року наш Герой віддав своє життя за волю України поблизу населенеого пункту Шандриголове Донецької області внаслідок скиду з москальського БпЛА.

Ігор загинув, щоб ми могли жити під мирним небом, і віддав найдорожче – своє життя – за нашу свободу!

Висловлюємо щирі співчуття мамі, дружині, дітям, близьким та побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї нашої громади.

Інформацію про зустріч кортежу з тілом Героя та час поховання повідомимо додатково!

Низький уклін Захиснику. Світла і вічна пам’ять», – написав залозецький селищний голова Андрій Нога.