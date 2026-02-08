9 лютого в області – хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 7-12 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі очікужться похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі, можливо, пройде дрібний сніг. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 8-10 градусів морозу.