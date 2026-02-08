Після чергових російських обстрілів України на Тернопільщині другий день тривають жорсткі графіки відключень електроенергії. Світло вмикають по півтори-дві години. В області облаштували Пункти Незламності. Там можна зігрітися і зарядити ґаджети.

Зокрема, на базі підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто 25 стаціонарних Пунктів Незламності.

“Ці пункти створені, щоб підтримати жителів області у складний час і забезпечити їх базовими потребами.

Тут, попри відключення електроенергії, передбачено наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки. ДСНС продовжує працювати, щоб кожен міг відчути себе захищеним навіть у найважчих умовах”, — розповіли в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

У Тернопільській ОВА повідомили, що Пункти незламності також діють в адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування і на залізничному вокзалі Тернополя.

“Інформація про адреси пунктів регулярно оновлюється та доступна на офіційних ресурсах, зокрема в застосунку «Дія». У разі надзвичайних ситуацій ДСНС області також передбачила розгортання мобільних пунктів обігріву — наметових та автомобільних. Збільшення кількості розгорнутих пунктів відбувається у разі безперервного припинення газо-, електро- та водопостачання понад 12 годин”, – розповіли в ОВА.

За інформацією Тернопільської міської ради, в обласному центрі пункти обігріву діють у різних мікрорайонах міста.

Зокрема, окрім згаданих, у Тернополі пункти обігріву діють за такими адресами:

•⁠ ⁠Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8);

•⁠ ⁠КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45);

•⁠ ⁠КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11);

•⁠ ⁠Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6);

•⁠ ⁠Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького, 8).

“Станом на ранок, 8 лютого, критична інфрастура міста працює. Котельні міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами”, — зазначили у міській раді.