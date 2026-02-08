Відключення світла і підвищення мінімальної заробітної плати збільшили витрати на виробництво хліба. Цей популярний продукт подорожчає вже в першій декаді лютого, розповів перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко в інтерв’ю “Еспресо“.

“У січні відбулося істотне збільшення вартості електроенергії майже на 30%. Це автоматично збільшує витрати на виробництво продукції приблизно на 2-3%. Крім того, витрати, які ми маємо в разі перебоїв з електропостачанням, зазвичай потім закладаються вже у вартість… Також із 1 січня зросла мінімальна заробітна плата”, – нагадав Тараненко.

За його словами, з початку року витрати хлібопекарських підприємств збільшилися на 6-7%, тому в першій декаді лютого трохи підвищаться ціни – десь на 5%.

“Що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартного буханця вистачає на кілька днів, тому таке підвищення цін для споживача – додаткові кілька гривень на місяць. Звичайно, це теж неприємно для малозабезпечених людей. Але таке підвищення дозволить хлібопекарським підприємствам забезпечити наявність хліба на полицях магазинів”, – підсумував експерт.