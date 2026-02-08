Біатлоністка Олена Підгрушна оголосила про завершення професійної спортивної кар’єри. Прощальну церемонію олімпійська чемпіонка проведе на весняному чемпіонаті України у Буковелі.

39-річна спортсменка – одна з найуспішніших біатлоністок в історії України. У коментарі “Факти ICTV” Підгрушна заявила, що після народження дитини змінилися її життєві пріоритети – тепер вона обирає сім’ю й прагне більше часу проводити з близькими.

Як Підгрушна прощатиметься з фанатами?

Біатлоністка запросила прихильників підтримати її на весняному чемпіонаті України у Буковелі, де разом з Вітою Семеренко вона проведе офіційну прощальну церемонію.

За інформацією biathlon.com.ua, Олена Підгрушна не брала участі в міжнародних змаганнях з березня 2023 року.

Кар’єра, яку пам’ятатимуть

Олена Підгрушна – багаторазова переможниця та призерка великих біатлонних стартів.

Серед її здобутків – олімпійське золото в естафеті на Іграх у Сочі 2014 (у складі жіночої естафетної команди України).

Підгрушна перемогла у спринті на чемпіонаті світу в Нове Место у 2013 році. В активі біатлоністки також дві срібні та три бронзові медалі на світових першостях.

Яскрава спадщина легенди українського біатлону

Підгрушна тривалий час була одним з головних облич українського біатлону, залишивши помітний слід у міжнародному спорті. Її золота медаль у Сочі 2014 року стала однією з найяскравіших перемог у новітній історії збірної України.

З 2014 року до квітня 2015-го Підгрушна займала посаду заступниці Міністра молоді та спорту України.

Попри завершення виступів як спортсменка, Підгрушна не виключає можливості залишитись у спорті в тренерській чи викладацькій ролі, щоб ділитися своїм досвідом із молодим поколінням.