Учениця 3-го класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Катерина Репак здобула блискучу перемогу на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Fiesta Blanca», що проходив у Мадриді (Іспанія).

Катерина, яка навчається на відділі художнього оздоблення текстилю, представила свою роботу «Страж Різдвяної ночі» у категорії «Образотворче мистецтво».

За рішенням міжнародного журі, юна художниця отримала почесний диплом лауреатки І ступеня.

Викладачка та керівниця дівчини – Алла Іванівна Твердинюк.

Бажаємо Катерині нових творчих злетів та невичерпного натхнення!