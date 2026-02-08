За результатами голосування журі та глядачів перемогу у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 здобула LELÉKA. Саме вона вже у травні представить Україну на 70-му пісенному конкурсі, що пройде у Відні.

Для конкурсу LELÉKA представила пісню Ridnym.

Вона отримала 20 балів:від журі – 10 балів, від глядачів – 10.

Глядачі побачили виступи десятки фіналістів Нацвідбору-2026:

Valeriya Force – Open Our Hearts

Molodi – legends

Monokate – «ТYТ»

The Elliens – Crawling Whispers

LAUD – Lightkeeper

LELÉKA – Ridnym

Mr. Vel – Do or Done

KHAYAT – «Герци»

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

«ЩукаРиба» – «Моя земля»

70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде в Австрії, у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали – 12 та 14 травня 2026 року. Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.

У конкурсі візьмуть участь 35 країн, із них 30 змагатимуться у півфіналах, а ще п’ять за правилами конкурсу виходять у фінал автоматично.

Після жеребкування визначилося, що Україна виступатиме у другій частині другого півфіналу пісенного конкурсу.

Що відомо про LELÉKA

Справжнє імʼя LELÉKA – Вікторія Лелека. Вона не лише співачка, але й аранжувальниця та кінокомпозиторка. Її називають однією з помітних представниць сучасної української музики на європейській джазовій сцені.

LELÉKA народилася у 1990 році в місті Шахтарське, що на Дніпропетровщині. У Києві закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.

У 2016 році Вікторія переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт LELÉKA та почала активний музичний розвиток.

Разом із LELÉKA, Вікторія випустила п’ять альбомів, виступала на провідних європейських фестивалях та гастролювала в Німеччині, Україні, Франції, Польщі, Австрії, Чехії, Бельгії, Швеції, Швейцарії та інших країнах.

Гурт відзначений низкою престижних міжнародних нагород і номінацій, а саму Вікторію закордонна музична преса неодноразово відзначала за здатність глибоко й емоційно захоплювати аудиторію.

Окрім роботи з LELÉKA, Вікторія також розвиває сольний арт-проєкт DONBA₴GRL, у межах якого експериментує з електронним звучанням і сучасною попестетикою. Цей напрям є додатковим простором для особистого висловлювання та творчого пошуку.

В Україні Вікторію Лелеку знають зокрема як авторку музики та саундтреків до історичного серіалу “І будуть люди”.

Фото з сайту Суспільне.