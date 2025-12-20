Пластуни передали тернопільським гвардійцям 2 Галицької бригади різдвяний подарунок із Святої Землі – Вифлеємський вогонь миру. Він є символом надії, віри та світла, яке не згасає навіть у час війни, зазначив митрополит Нестор, який благословив військовослужбовців.

«Вифлеємський вогонь щороку мандрує світом як знак світла, що перемагає темряву, і особливого сенсу він набуває саме в час війни – як нагадування про духовну опору, віру та незламність. Для військових сьогодні це нагадування, що за їхніми спинами мільйони людей, які вірять, моляться і чекають», – зазначив митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ владика Нестор.

Окрім вогню, пластуни передали нацгвардійцям календарі на 2026 рік – як символ тяглості часу, надії на майбутнє та віри в перемогу.

«Це гарна різдвяна традиція, яка нагадує про реальність надприродного в буденному житті. А світло – як знак того, що ми не самі. Для військових найбільше сили додає те, що про них пам’ятають, що можна розраховувати на підтримку і молитву. Мені це нагадало про дім, про людей, які мене люблять і яких ми захищаємо. У такі моменти особливо відчувається єдність українців, яка надихає і додає сил», – поділився нацгвардієць тернопільського підрозділу Ігор.

Передача Вифлеємського вогню миру стала нагадуванням, що навіть у найважчі часи світло віри, підтримки та людської солідарності залишається поруч із тими, хто боронить Україну.

Надія НІМЕЦЬ.

