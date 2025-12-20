На Тернопільщині розслідують черговий факт інтернет-шахрайства, пов’язаний із несанкціонованим доступом до банківського рахунку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліції із заявою звернувся житель одного з міст Тернопільщини, 1966 року народження.

Чоловік розповів, що невідома особа, використовуючи шахрайську схему під приводом підтвердження входу в мобільний додаток онлайн-банкінгу, заволоділа його грошовими коштами.

У результаті протиправних дій з банківського рахунку заявника було перераховано 82 137 гривень на сторонній рахунок.

Потерпілий дізнався про списання коштів уже після проведення фінансової операції.

За даним фактом розпочато перевірку. Матеріали передано для подальшого розслідування слідчому відділу.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та всі обставини події.

Дії невстановленої особи попередньо кваліфікуються за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція застерігає:

банки ніколи не телефонують і не надсилають повідомлень з вимогою підтвердити вхід у додаток;

не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, PIN-коди та дані банківських карток;

не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте сторонні застосунки;

у разі підозрілих дзвінків або повідомлень негайно припиняйте розмову та звертайтеся до банку самостійно.

Якщо ви стали жертвою шахрайських дій – негайно повідомте поліцію за номером 102.

