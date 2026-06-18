Сьогодні, 18 червня, близько 05:00 години до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства. Заявниця телефонувала з Харківської області та повідомила, що її сестра, яка проживає у Тернополі, потребує допомоги: співмешканець зачинив жінку у квартирі та погрожує фізичною розправою. Ймовірно, чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.



На виклик негайно прибула група сектору протидії домашньому насильству. Чоловік відмовився відчиняти вхідні двері та поводився агресивно.



На місце події додатково було скеровано підрозділ поліції особливого призначення. Правоохоронці вжили всіх необхідних заходів безпеки і після перемовин фігурант відчинив двері. Ним виявився 30-річний житель Донецької області, який наразі проживає у Тернополі.



Унаслідок події ніхто не постраждав. Фігуранта затримано в порядку статті 261 КУпАП.



Після проведення перевірки буде надана правова оцінка його діям, повідомили в обласній поліції.





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