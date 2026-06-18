У Борщеві на базі спортивного комплексу БАТФК відбувся футбольний фестиваль УАФ, організований спільно Борщівською міською радою та Асоціацією футболу Тернопільщини.

У фестивалі взяли участь шість команд закладів загальної середньої освіти Борщівської міської ради: Стрілковецький НВК «ЗНЗ I–III ступенів – ДНЗ», Борщівська ЗОШ I–III ступенів №2, Ланівецька гімназія, Кривченська ЗОШ I–III ступенів, Борщівський НВК «ЗНЗ I–III ступенів – гімназія ім. Р. Андріяшика» та Озерянська ЗОШ I–III ступенів.

Юні спортсмени продемонстрували свою майстерність у футболі, взяли участь у захопливих матчах та різноманітних спортивних естафетах і конкурсах.

Свято спорту подарувало гарний настрій, радість спілкування та нові знайомства.