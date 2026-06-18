Черговим підтвердженням того, до чого призводить безвідповідальність на дорозі, стала смертельна дорожньо-транспортна пригода, яку розслідують слідчі Кременецького районного відділу поліції. Аварія сталася близько 22:00 у Почаєві. Внаслідок зіткнення автомобіля Renault Megane з електроскутером загинула 16-річна дівчина, а 17-річний кермувальник двоколісного транспорту отримав травми та був госпіталізований.

Поліцейські встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Попередній результат освідування показав 2,8 проміле алкоголю. Кермувальника затримали в порядку статті 208 КПК України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286¹ КК України. Триває досудове розслідування.

«Закликаю всіх водіїв не сідати за кермо напідпитку, не перевищувати швидкість і не нехтувати правилами дорожнього руху. Ціна однієї помилки може бути надто високою.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Бажаю якнайшвидшого одужання травмованому юнакові. Бережіть себе та пам’ятайте, що безпека на дорозі починається з відповідального ставлення кожного з нас», – написав керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко.