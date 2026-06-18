У Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання Вченої ради — важлива подія в академічному житті закладу вищої освіти, що стала нагодою осмислити пройдений шлях, підсумувати результати навчального року та окреслити нові обрії розвитку.

Завершення навчального року завжди має особливу атмосферу. Це час, коли університет ніби перегортає ще одну сторінку своєї історії, вдивляється у зроблене, дякує людям, які творили його сьогодення, і впевнено спрямовує погляд у майбутнє. За цифрами, рішеннями, освітніми програмами й науковими здобутками — щоденна праця великої університетської родини, її стійкість, відповідальність і відданість спільній справі.

Голова Вченої ради Андрій Крисоватий звернувся до присутніх, наголосивши на важливості підбиття підсумків навчального року та визначення стратегічних орієнтирів подальшого розвитку університету.

«Завершення навчального року — це особливий період для кожного університету. Потрібно осмислити пройдений шлях, підсумувати зроблене, відверто оцінити здобутки й виклики та визначити орієнтири, з якими ми увійдемо в новий період свого літопису. Цей рік вимагав від нас витримки, відповідальності, гнучкості, взаємної підтримки та здатності працювати в умовах постійної невизначеності. Але попри всі випробування Західноукраїнський національний університет продовжував навчати, розвивати науку, реалізовувати міжнародні проєкти, підтримувати молодь, допомагати українському війську та утверджувати себе як сильний, сучасний і відповідальний заклад вищої освіти. За кожним нашим результатом стоять конкретні люди — викладачі, науковці, працівники структурних підрозділів, студенти, аспіранти, докторанти, випускники та партнери університету. Саме їхня щоденна, часто непомітна для широкого загалу праця формує авторитет ЗУНУ, забезпечує якість освітнього процесу та відкриває простір для подальшого розвитку», — зазначив Андрій Ігорович.

За традицією, на початку засідання Андрій Ігорович вручив нагороди та відзнаки науковцям, працівникам і студентам університету. Ця мить стала щирим виявом вдячності людям, чиї знання, талант, наполегливість і небайдужість примножують здобутки університету. Кожна відзнака — це не лише визнання особистого внеску, а й свідчення того, що сумлінна праця, професійність та ініціативність є міцним підґрунтям для поступу академічної спільноти.

У ході засідання члени Вченої ради розглянули низку стратегічних питань порядку денного. Особливу увагу було приділено створенню Простору відповідального лідерства як нового символу університету. Він має стати не лише частиною університетського середовища, а й місцем формування світогляду, діалогу поколінь, усвідомлення особистої відповідальності за долю університету, суспільства та держави.

Важливим рішенням стало започаткування щорічної меморіальної лекції ректора Західноукраїнського національного університету у 1984-2002 роках Олександра Устенка. Вшанування пам’яті людей, які закладали підвалини сучасного університету, є не лише даниною минулому. Це живий зв’язок поколінь, завдяки якому академічні традиції продовжують звучати в сучасності, надихаючи університетську молодь на нові звершення.