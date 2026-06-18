Знову велика втрата для нашого краю. У Запорізькій області загинув Ігор Гайдук. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк, мужній воїн Гайдук Ігор Богданович, залишив цей світ 16 червня 2026 року у Запорізькій області.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Ігоря.

Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.