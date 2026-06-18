Тернопільщина втратила захисника Ігоря Гайдука: загинув на Запоріжжі
Знову велика втрата для нашого краю. У Запорізькій області загинув Ігор Гайдук. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.
Наш земляк, мужній воїн Гайдук Ігор Богданович, залишив цей світ 16 червня 2026 року у Запорізькій області.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Ігоря.
Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.