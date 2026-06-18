Запрошуємо тернополян долучитись до опитування, щоб спільно сформувати програму заходів до Дня молоді та Дня міста, йдеться на сайті ТМР.

Мета опитування – дізнатися, які формати подій є найбільш цікавими для молоді, які активності варто організувати, кого тернополяни хотіли б побачити серед гостей заходів та які ідеї допоможуть зробити святкову програму сучасною, змістовною та актуальною.

Отримані відповіді будуть використані під час планування заходів та допоможуть сформувати програму, яка враховуватиме реальні потреби та інтереси молоді Тернопільської міської територіальної громади.

Опитування є анонімним і триватиме до 5 хвилин.

Пройти опитування можна за посиланням ТУТ.

Також усіх, хто бажає долучитися до організації та проведення святкових заходів, запрошуємо заповнити додаткову анкету ТУТ.

Долучайтеся та допоможіть зробити День молоді та День міста у Тернополі ще цікавішими, наголошують у міськраді.