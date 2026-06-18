17 червня рятувальники ДСНС спільно з працівниками поліції проводили пошуки поблизу села Бурдяківці Скала-Подільської громади Чортківського району. Розшукують місцевого жителя, 1960 року народження, який 16 червня вийшов із дому та не повернувся.

До пошуків залучили рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час робіт вони використовували спеціальну техніку, службового собаку та безпілотний літальний апарат.

Загалом рятувальники обстежили близько 22 гектарів території.

Станом на завершення робіт 17 червня зниклого чоловіка не вдалося знайти. Пошукові заходи тривають, повідомили в обласній ДСНС.