Небесне воїнство поповнив ще один захисник України. На фронті загинув Андрій Кухарський, житель села Городниця Скалатської громади. Андрієві було 54 роки… Вічна пам’ять та шана!

«Болючі і страшні новини не припиняють надходити у нашу громаду.

Захищаючи нашу Батьківщину, загинув житель села Городниця – Кухарський Андрій Федорович, 08.01. 1971 року народження.

Приносимо свої щирі співчуття, родині, побратимам та усім, хто знав полеглого Героя.

Вічна памʼять та вічна слава Герою!

Інформацію щодо зустрічі домовини повідомимо додатково», – написали у Скалатській міській раді.

