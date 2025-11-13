У місті Бейле-Фелікс (Румунія) відбувся Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з кросу, у якому взяла участь національна збірна команда України з легкої атлетики.

У складі української команди студентка-магістрантка юридичного факультету ЗУНУ Тетяна Когут здобула перше командне місце серед жінок (молодь U23) у змаганнях з кросу на дистанції 6 кілометрів.

Виступ Тетяни Когут вкотре довів, що навіть у непростих умовах наші атлети здатні досягати вершин і гідно представляти Україну на міжнародній арені.

Щиро вітаємо спортсменку та її наставників з успішним виступом!





Подобається це: Подобається Завантаження…