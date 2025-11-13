У Тернопільській області запровадили диференційоване оповіщення про наближення загрози.

Система оповіщення про загрози працює так, що її можна вмикати окремо для певного регіону або для всієї області.

Про це повідомляє Чортківська міськрада.

Тривога звучатиме в окремих районах Тернопільщини лише в разі атаки російських дронів. Якщо буде загроза атаки балістичними або крилатими ракетами, повітряну тривогу оголошуватимуть для всієї області й/або країни.

Подобається це: Подобається Завантаження…