

Поліцейські розслідують черговий факт інтернет-шахрайства, жертвою якого стала мешканка одного з сіл Чортківського району.

До правоохоронців 11 листопада звернулася 41-річна жінка із заявою про те, що втратила значну суму коштів після спілкування з нібито покупцем.

Зі слів потерпілої, вона розмістила оголошення на маркетплейсі про продаж жіночої сумочки. З нею зв’язалася невідома особа, яка під приводом оплати товару надіслала фіктивне посилання для отримання коштів. Перейшовши за ним і ввівши реквізити своєї банківської картки, жінка втратила 600 гривень, які одразу були списані з рахунку. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Згодом жінка виявила, що з інших її банківських карток шахраї також зняли кошти — загалом на суму близько 160 тисяч гривень.

За даним фактом триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн-продажів:

– не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони виглядають як офіційні сторінки банку чи торгових платформ;

– не вводьте реквізити своїх карток та CVV-коди на сторонніх ресурсах;

– користуйтеся лише офіційними сервісами оплати в межах маркетплейсів.

Якщо ви стали жертвою подібних дій — негайно звертайтеся до поліції та повідомляйте свій банк для блокування рахунків.

Подобається це: Подобається Завантаження…