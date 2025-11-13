Визначено ініціативи-переможці «Громадського бюджету-2026» у Тернопільській громаді.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Цьогоріч участь у голосуванні взяли 30 463 мешканці громади. Загалом на конкурс подано 21 ініціативу, з яких сім визнано переможними. Їх реалізацію заплановано на 2026 рік відповідними управліннями та комунальними установами громади.

Проєкти-переможці:

№13 Майданчик єдності: спорт, доступний кожному

Популяризація здорового способу життя, розвиток фізичної активності серед дітей, молоді, людей з інвалідністю та старшого покоління (вул. Миколая Коперника, 14).

№7 Облаштування інклюзивного спортивного майданчика

Спортивний інклюзивний майданчик буде доступним для дітей з особливими освітніми потребами, учнів школи №28 та мешканців громади.

№14 Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади

Створення надійного та безпечного середовища з достатньою місткістю для гарантування безперервності освітнього процесу (у дві зміни), мінімізації освітніх втрат, забезпечення безпеки здобувачів освіти (вул. Б. Лепкого, 4, корпус №2, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола).

№2 Інклюзивна поліклініка – турбота про кожну дитину!

Комплексна модернізація вхідної зони цього медичного закладу (вул. Юрія Федьковича, 16) та прилеглої території з метою створення максимально комфортного та доступного середовища для всіх відвідувачів.

№23 Пішоходизація вул. Олени Кульчицької

Комплексна реконструкція вул. Олени Кульчицької з перетворенням її на пішохідну зону.

№4 Облаштування зупинок міста Інформаційними табло Пасажира поблизу соціально важливих об’єктів

Інформування про рух громадського транспорту на 15-ти зупинках.

№3 Благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів «ДЮСШ”ФАТ”ТМР» для всіх поколінь громади

Благоустрій території, оновлені алеї, зони відпочинку, ігрові зони та місця для загальнорозвиваючих занять (парк Сопільче, вул.Торговиця, 11Б).

Подобається це: Подобається Завантаження…