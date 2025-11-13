Сигнал «Повітряна тривога» подаватиметься одночасно по всій території Тернопільської області.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Як зазначається, Тернопільська область адміністративно поділяється на три райони — Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Протяжність області із півночі на південь становить 195 км, а із заходу на схід — 129 км.

“З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу «Повітряна тривога» на всій території Тернопільської області”, — зазначили в ОВА.

Там додали, що таке рішення дозволить своєчасно оповіщати населення про небезпеку та зменшити ризики для життя і здоров’я громадян.

“Слідкуйте за повідомленнями Тернопільської обласної військової адміністрації у офіційних джерелах інформації”, — йдеться у повідомленні.

Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально — це допоможе зберегти життя.

Раніше в Чортківській міськраді повідомили, що у Тернопільській області запровадили диференційоване оповіщення про наближення загрози.

Подобається це: Подобається Завантаження…