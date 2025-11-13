Поліцейські Чортківського району викрили два факти незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Борщівського відділення поліції встановили, що житель однієї з громад Чортківського району незаконно зберігає марихуану. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Чергового правопорушника правоохоронці викрили під час патрулювання в Чорткові. У місцевого жителя 1989 року народження поліцейські виявили поліетиленовий пакет із речовиною, схожою на марихуану, вагою близько 10 грамів. Чоловік добровільно видав заборонений засіб. Речовину вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.

За даними фактами тривають досудові розслідування. Поліцейські встановлюють джерела походження наркотичних засобів і коло осіб, причетних до їх незаконного обігу.

