У відділі творчої самореалізації та виховання Західноукраїнського національного університету розпочала роботу творча арт-майстерня «Творімо радість» – простір, де панує святковий настрій, натхнення і тепло рук, що творять красу.

Під керівництвом майстрині народних художніх промислів, фахівчині відділу творчої самореалізації та виховання Марії Гайди відбулася перша зустріч, на якій студенти вчилися власноруч виготовляти різдвяні зірки – символ світла, надії та народження Христа.

«Радість народжується з простих речей – коли ми разом ділимося теплом і готуємося до свята з відкритим серцем. Саме цього ми прагнемо у нашій майстерні», – зазначила Марія Гайда.

Організатори переконані, що такі зустрічі не лише розвивають творчість, а й гуртують спільноту креативних студентів-однодумців, які дарують добро і світло іншим.

Попереду – нові творчі заняття. Наступного разу учасники майстерні виготовлятимуть нові елементи різдвяного декору, щоб ще яскравіше відчути дух свята.

