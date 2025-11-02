На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів. Один із них загинув – ДБР.

В Івано-Франківській області суддя вчинила смертельну ДТП, наїхавши на двох пішоходів.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 31 жовтня у прикарпатському селі Фрага на автодорозі «Мукачево-Львів» жінка їхала в автівці Lexus UX 250h у напрямку Львова. Вона не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, а тоді наїхала на двох пішоходів.

Один із потерпілих загинув на місці, інший – зазнав легких тілесних ушкоджень.

На місце аварії відразу прибули працівники ДБР. Вони вилучили авто, інші докази, допитали свідків. Крім того, у судді взяли зразки крові для токсикологічної експертизи.

Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також правоохоронці скерували до Вищої ради правосуддя подання про згоду на утримання підозрюваної під вартою та клопотання про тимчасове відсторонення її від здійснення правосуддя.

