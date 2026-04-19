Знову сумна звістка з фронту, знову втрата… На Сумщині прийняв свій останній бій Андрій Ширяєв. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«Навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність, наш земляк Ширяєв Андрій Мирославович. Воїн загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.