Богдан Стецина із села Глинна Козівської громади захищав Україну ще в АТО. Коли почалася війна, знову повернувся на фронт. Мужній, відповідальний, вірний побратим. На жаль, війна забирає здоров’я і життя. Серце захисника зупинилося. Вічна пам’ять Герою!

«На 49-му році життя відійшов у вічність ветеран російсько-української війни – Стецина Богдан Богданович із села Глинна. Богдан був учасником антитерористичної операції у 2014–2017 роках. На початку повномасштабного вторгнення він знову повернувся на фронт. Кілька місяців тому був звільнений з військової служби.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне та вічний спокій душі», – повідомили у Козівській селищній раді