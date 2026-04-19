“Укрзалізниця” з 25 квітня запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у вагонах СВ та першого класу поїздів “Інтерсіті”.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами стартує з цієї дати, а відповідний механізм передбачає зміну вартості залежно від кількох факторів. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів приблизно на 20%, повідомляє Укрзалізниця.

“Динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті набирає чинності після громадських обговорень”, – зазначили в компанії.

Нові правила стосуватимуться лише преміумсегменту. Тарифи на плацкарт, купе та другий клас залишаються без змін і не переглядалися з 2021 року.

“Для країни принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян”, – пояснили в УЗ.

Вартість квитків у преміумвагонах залежатиме від сезонності, дня тижня, часу купівлі та заповнюваності поїзда. Передбачено 16 сезонних періодів, які враховують свята та канікули.

У дні з меншим попитом, як-от вівторок і середа, квитки будуть дешевшими. У п’ятницю та неділю, коли попит зростає, ціна підвищуватиметься.

“Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше”, – наголосили в компанії.

Якщо заповнюваність поїзда становитиме 70-80%, ціни можуть бути нижчими. У разі завантаження на рівні 90-100% вартість зростатиме, але перед відправленням за наявності вільних місць можливе зниження цін.

У компанії зазначають, що нова система дозволить ефективніше використовувати рухомий склад і частково вирішити проблему дефіциту місць у пікові періоди.

“Динамічне ціноутворення є світовою практикою і застосовується в різних сферах транспорту”, – додали в УЗ.

Зміни торкнуться менш ніж 10% пасажирів. Водночас квитки у вагони СВ міжнародних поїздів за новими тарифами продаватимуться на рейси з 18 квітня 2026 року.